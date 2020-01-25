بيان صحفي للخارجية حول بيع قطعة ارض السفارة الأمريكية في بغداد

2020/01/25 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ خبراً مفاده: قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تُقيم عليها سفارتنا لدى واشنطن، واشترت بدلاً عنها أرضاً بعيدة عن مركز المدينة […]

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