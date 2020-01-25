2020/01/25 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – قتل ثلاثة متظاهرين في العراق السبت، مع إعادة السلطات فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وهو ما أكّدته الحكومة وأثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة وفض الاحتجاجات المطلبية المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.وقتل متظاهر في بغداد واثنان آخران في مدينة الناصرية بالرصاص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة قتلى في العراق مع إعادة فتح شوارع في بغداد وتخوّف من فض الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة قتلى في العراق مع إعادة فتح شوارع في بغداد وتخوّف من فض الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).