“حيلة غريبة” من رجل صيني للانفصال عن محبوبته

2020/01/25 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لجأ شاب من شنغهاي في الصين إلى حيلة غريبة لكي تنفصل خطيبته عنه، وفي نفس الوقت لا يشعر هو بذنب، بعدما اكتشف فجأة أنه لم يعد يرغب في الزواج منها.وتوصل الرجل، ويدعى تشن، إلى خطة جعلت منه مجرمًا، إلى أن ألقت الشرطة القبض عليه بسبب فعلته، وفق ما ذكر موقع “أوديتي […]

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