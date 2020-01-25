2020/01/25 | 19:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم تمنى الشفاء للمصابين – صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة إقليم كوردستان يعبّر عن تضامنه مع ضحايا الزلزال في تركيا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة إقليم كوردستان يعبّر عن تضامنه مع ضحايا الزلزال في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).