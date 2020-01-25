الحشد يعلن استمرار عمليات تطهير الصحراء من حزام بغداد إلى المثنى

2020/01/25 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي وآمر اللواء 11 اللواء علي الحمداني، اليوم السبت، عن استمرار عمليات تطهير الصحراء في قاطع المسؤولية الذي يمتد من مناطق حزام بغداد الى صحراء المثنى.ونقل إعلام الحشد في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، عن الحمداني قوله، إن “محاولات العدو الداعشي مستمرة من […]

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