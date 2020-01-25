بالفيديو.. لحظة اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الناصرية

2020/01/25 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثق متظاهرو ذي قار لحظة قيام القوات الامنية بقمع التظاهرات على الطريق الدولي بمدينة الناصرية وبالتحديد على جسر فهد الذي يربط المحافظة ببغداد والبصرة.

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