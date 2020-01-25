2020/01/25 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرعة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك أودريوزولا سابع العملاء المزدوجين بين بايرن وريال مدريد مدن – وكالات أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أجريت اول امس الجمعة، عن مواجهتين سهلتين للقطبين ريال مدريد وبرشلونة.ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره ريال سرقسطة، فيما يلعب برشلونة أمام ليجانيس، كما يواجه فالنسيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أودريوزولا سابع العملاء المزدوجين بين بايرن وريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أودريوزولا سابع العملاء المزدوجين بين بايرن وريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).