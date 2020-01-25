2020/01/25 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد تطبيعي آخر بامتياز – علي محمد فخرو في مشهد غامض محير تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ونرجو أن يكون غير مفبرك ومدسوس، جلس مسؤول تابع لرابطة العالم الاسلامي في مقابل مسؤول تابع لما يعرف بمنظمة المناصرة اليهودية العالمية (global Jewish advocacy) ليوقعا على مايبدو أنها وثيقة اتفاقية تفاهم واعتراف متبادل وتعاون فيما بين المنظمتين.لنحلل […]

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