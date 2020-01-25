القرار الصعب والقوى الدولية والإتفاق العراقي الصيني – دريد محمود الشاكر العنزي

2020/01/25 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار الصعب والقوى الدولية والإتفاق العراقي الصيني – تناول الكثير من المواطنين البسطاء والاقتصاديين والسياسيين والاكادميين في الايام القليلة الماضية موضوعة مهمة الا وهي العلاقة بين العراق والصين..وهل هي اتفاقية ام اتفاق ام معاهدة ام ماذا…الحقيقة لاتهمنا التسمية رغم اهميتها على التفاصيل القانونية على الية التسديد والية التنفيذ والية التحكيم وهذا لايهمنا في […]

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