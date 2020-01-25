2020/01/25 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: التظاهرات حق دستوري وقانوني ونرفض اي محاولة لفضها بالقوة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: التظاهرات حق دستوري وقانوني ونرفض اي محاولة لفضها بالقوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).