أربيل تسجل وقتا قياسيا في استرداد

2020/01/25 | 19:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير شرطة اربيل العميد دلير نجات، اليوم السبت، انه بعد سرقة سيارة نوع مرسيدس في الشارع الستين متري، تمكنت الشرطة من العثور على مكان السيارة والتعرف على السراق بعد مرور اقل من خمس ساعات.

وقال نجات في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انه بعد تلقي مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية شرطة محافظة اربيل ، بلاغا عن وجود حالة سرقة سيارة، قام المكتب على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة.

وبحسب العميد دلير نجات فان حالة السرقة حصلت في الساعة السابعة من مساء امس في الشارع الستين متري وسط اربيل ، وهي سرقة سيارة من نوع مرسيدس تحمل لوحات تسجيل اربيل مركونة في احد الاماكن، مشيرا الى ان عدد من الاشخاص قاموا بسرقتها.

واوضح انه بعد تسجيل الشكوى من قبل صاحب السيارة في مكتب مكافحة سرقة السيارات واستنادا على تسجيلات كامرات المراقبة تم التعرف على السارقين، لافتا الى انه اشرف بنفسه على عملية العثور على السيارة بعد اقل من خمس ساعات وايداعها لدى المديرية لارجاعها الى صاحبها لاحقا.

واشار نجات الى انه تم فتح ملف تحقيق بالقضية، مضيفا ان حاكم التحقيق اصدر امرا بالقاء القبض على الجناة وفقا للمادة 452 من قانون العقوبات من اجل ايقاع العقوبة المناسبة بهم.

ولم يشر مدير الشرطة الى عدد الجنات وهوياتهم.

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