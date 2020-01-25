حكومة اقليم كوردستان تتضامن مع ضحايا الزلزال في تركيا

2020/01/25 | 19:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة ألازيغ يوم أمس واودى بحياة العديد من المواطنين.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية "ألازيغ" (شرق)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعرب بارزاني عن مواساته كما قدم التعازي لتركيا ولاسيما ذوي ضحايا الزلزال، وتمنى الشفاء للمصابين، بحسب ما اعلنه بيان صادر عن حكومة الاقليم.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 20 حالة وفاة، والمصابين إلى 1015 شخصا، في عدد من الولايات التركية.

وجاء في البيان الصادر عن "آفاد"، أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وأوضح البيان أنه تم إرسال العديد من المستلزمات، والمعدات والمركبات إلى مناطق الزلزال في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها.

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