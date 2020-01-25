سيادة الصناعة وصناعة السيادة

2020/01/25 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرّفت الموسوعة السياسية لعبد الوهاب الكيالي وآخرون السيادة بأنها: " السلطة العليا التي لا تعلوها سلطة، وميزة الدولة الأساسية الملازمة لها ،التي تتميز بها عن كل ما عداها من تنظيمات داخل المجتمع السياسي المنظم، ومركز اصدار القوانين والتشريعات والجهة الوحيدة المخولة بحفظ النظام والأمن وبالتالي المحتكرة الشرعية الوحيدة لوسائل القوة ولحقّ استخدامها لتطبيق القانون"، وكانت قوة الدولة تُقاس بمقدار أحكامها السيادة على شؤونها الداخلية وعدم تدخل الدول الأخرى في سياستها العامة وقراراتها.

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