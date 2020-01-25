مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اجراءات امنية مشددة على الطريق الدولي في الانبار

2020/01/25 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في محافظة الانبار اليوم السبت، بان الطريق الدولي السريع شهد اجراءات امنية غير مسبوقة لـ” دواعي احترازية ” . وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ والحشد الشعبي والعشائري فرضت اجراءات امنية مشددة على طول الطريق الدوي السريع وصولا الى […]

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