كتاب حزب الله: حق المقاومة دفاعًا عن سيادة العراق لا يحتاج إذنا من أي كان

2020/01/25 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد القيادي في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، اليوم السبت، أن حركته غير ملزمة بأي تفاهمات داخلية وخارجية.وقال العسكري في تدوينة تابعتها وكالة “العهد نيوز”، إن “الشعب الذي خرج بهذه الطريقة الاستشنائية، وبهذا الظرف الحساس يستحق أن يُكرّم بحكومة عادلة تخدمه وتحفظ أمنه وسيادته وتصون مستقبله، فاحزموا أمركم وكفى مماطلة […]

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