2020/01/25 | 19:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، السبت، بياناً بشأن الأنباء عن بيع أرض سفارة العراق في واشنطن، مؤكدة أن ممتلكات العراق في الخارج التي تُقيم عليها البعث...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تكشف حقيقة بيع أرض سفارة العراق في واشنطن ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تكشف حقيقة بيع أرض سفارة العراق في واشنطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).