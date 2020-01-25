2020/01/25 | 19:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البشير ينتقد الصدر : شكراً على دگة اليوم اللي سويتوها بثوار البصرة وبغداد. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 19:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشير ينتقد الصدر : شكراً على دگة اليوم اللي سويتوها بثوار البصرة وبغداد.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البشير ينتقد الصدر : شكراً على دگة اليوم اللي سويتوها بثوار البصرة وبغداد.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).