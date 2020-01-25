سائرون: تكليف شخصية “توافقية” لرئاسة الحكومة ستكون “مفاجئة” للجميع

2020/01/25 | 19:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق كشف تحالف “سائرون” الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي #مقتدى_الصدر، اليوم السبت، عن “حسم مرشح رئاسة الوزراء بالتوافق بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية”.وذكر النائب عن التحالف […]

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