ما بعد التّغريدة!!.. ميثاق العسر

2020/01/25 | 19:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ميثاق العسر: يبدو لي: أنّ المطلب الأساس الّذي حرّك تظاهرات الواعين الأخيرة في العراق هو: السّعي الجادّ إلى فصل القواعد الجماهيريّة عن سوط زعاماتها الدّينيّة والسّياسيّة في خصوص تقرير مصير الوطن وطريقة إدارته وحكمه وسيادته واستقلاله، وقد وفّقت هذه التّظاهرات كثيراً في تحقيق خطوات كبيرة في هذا الطّريق الشّاق، لكنّها بقيت تعاني من تأرجحات […]

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