بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” تدين أعمال العنف ضد المتظاهرين

2020/01/25 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وقالت البعثة في بيان، إن عدم المساءلة والتردد لا يليقان بآمال العراقيين التي عبروا عنها بشجاعة على مدى أربعة أشهر حتى الآن، وفيما تستمر أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع، ستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل، ويجب أن يلقى الشعب الخدمة والحماية، وليس الاضطهاد بعنف.

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