عمر الديب - السلطة للشعب، لا للقلّة

2020/01/25 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الديب لبعض الهيئات والتجمعات التي تمثّل الطبقة الرأسمالية الحاكمة سلطة على النظام العام وعلى مسار ومصير حياة الناس تكاد تفوق سلطة المجلس النيابي والسلطة القضائية، ليس بحكم الدستور والقوانين، بل بحكم الأمر الواقع لسلطة رأس المال، سلطة الاستغلال الطبقي، سلطة نهب قوّة عمل العاملين بأجر.جميعة المصارف تتصدّر لائحة المتنفذّين المتسلّطين على الحياة العامة.تعطي لنفسها حقّ اتخاذ قرارات تتعلق بتسكير ......

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