كارل ماركس - رأس المال: الفصل السابع/ رابعاً – المنتوج الفائض

2020/01/25 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس نطلق اسم المنتوج الفائض (surplus produce, produit net) على ذلك الجزء من المنتوج الذي يمثل فائض القيمة (وهو عُشر العشرين باوناً أو باونان من الخيوط حسب المثال الوارد في الفقرة الثانية من هذا الفصل).وكما أن معدل فائض القيمة يتحدد بنسبته إلى الجزء المتغير من رأس المال لا إلى رأس المال كله، كذلك فإن مستوى المنتوج الفائض يتحدد بنسبته لا إلى الجزء الباقي من المنتوج الكلي، بل إلى ذلك الجزء منه ا......

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