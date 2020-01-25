2020/01/25 | 19:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذاكرة عراقي لازم الصحافة أول حكومة للثورة برئاسة الزعيم عبد الكريم قاسم في 14 تموز 1958 عسكري ثائر يرشحه الزعيم لوزارة الداخلية لكنه يفضل منصب آمر الكلية العسكرية عبد الله اللامي قبل ان يباشر اعضاء مجلس السيادة عملهم في 14 تموز 1958 صدر مرسوم جمهوري برقم 1 بأسم مجلس السيادة ، حصر جميع السلطات […]

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