2020/01/25 | 19:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر بعد خراب العراق – علي الشكري منذ القرن التاسع الميلادي ومثل ” النصر بعد خراب البصرة راح مثلاً شائعاً ، ويعود اصل هذا المثل الى حركة الزنج التي قادها علي بن محمد ضد الخليفة المعتمد احمد بن المتوكل ، ولكي يجمع قائد الزنج الحطب لنيران معركته ، وعد اتباعه أنه سيملكهم البصرة حرث ونسل […]

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