2020/01/25 | 19:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت بكرامة والعيش بكرامة – علي العكيدي بين الموت والحياة لحظات ،وهذه هي إرادة الله تعالى،ومن هنا فان النظرة للحياة وكذلك للموت إختلفت من شخص لأخرومن زمان لأخر أو مكان لأخر،على الرغم من إن الموت واحد وبأسباب عديدة ،والعيش والحياة واحدة وبصور مختلفة ومتعددة أيضا بناءا على مركز الانسان وموقعه وإمكانياته والدولة التي يعيـــش فيها،ومدى […]

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