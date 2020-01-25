بالصور.. ساحة التحرير الآن

2020/01/25 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، السبت (25 كانون الثاني 2020) على صور توثق الحضور الكثيف، للمتظاهرين، في ساحة التحرير.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن ساحة التحرير تسجل حضورا كثيفا من المتظاهرين، مشيرا الى أن المتظاهرين،يتواجدون حالياً قرب جسر السنك، وساحة الخلاني.

ولفت الى أن المطعم التركي، مازال مغلقا.

وفيما أشار الى ان القوات الأمنية لا زالت تتمركز في ساحة الوثبة، نبه الى ان أي صدامات لم تحدث في هذه الاثناء، لحظة كتابة الخبر.

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو كتلة سائرون النيابية النائب بدر الزيادي، السبت 25 كانون الثاني 2020، عن توافق على تقديم شخصية مستقلة ليست بعيدة عن الوسط السياسي لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقا بين القوى

بغداد اليوم-بغداد

أعرب زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (25 كانون الثاني 2020) عن رفضه لفض التظاهرات بالقوة، فيما أكد انها حق دستوري.

وقال الحكيم، في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "جددنا رؤيتنا خلال ديوان بغداد للنخب والكفاءات الشبابية في

بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، السبت (25 كانون الثاني 2020) أن الشعب لن يتراجع عن الإصلاح.

وقال العبادي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "الشعب الذي أعطى شبابه قربانا لوطنه وحريته ومبادئه، لن يتراجع عن الاصلاح مهما كل

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