وفاة نحات واكاديمي كوردي ايزيدي معروف في دهوك

2020/01/25 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي الفنان النحات والاكاديمي الكوردي الايزيدي حميد عجيل قرو، اليوم السبت في مدينة دهوك باقليم كوردستان.

والفنان النحات قرو دخل اكاديمية الفنون الجميلة في بغداد عام 1987 ودرس النحت فيها وتخرج فيها عام 1991.

واصبح قرو عام 1995استاذا لمادة النحت في معهد الفنون الجميلة في دهوك ودرّس فيها سنوات عدة.

وفضلا عن النحت للفنان حميد عجيل عدد من الكتابات ونظم العديد من القصائد الشعرية.

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