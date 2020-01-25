2020/01/25 | 20:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلية طلاب الديوانية: استمرار الإضراب عن الدوام الرسمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلية طلاب الديوانية: استمرار الإضراب عن الدوام الرسمي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلية طلاب الديوانية: استمرار الإضراب عن الدوام الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).