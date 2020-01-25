2020/01/25 | 20:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام ورئيس وفد صنعاء المفاوض: ان على المملكة السعودية البائسة أن تتوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين.وأدان الناطق الرسمي لأنصار الله نشاط محمد العيسى باتجاه تطبيع العلاقات مع الصهاينة باسم الإسلام نشاط مدان ومستنكر.وقال عبدالسلام قال إن نشاط المدعو أمين عام رابطة العالم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انصار الله:على السعودية أن توقف توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انصار الله:على السعودية أن توقف توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).