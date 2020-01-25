حزب الصدر يتبنى خطوات لطرد القوات الامريكية من العراق

2020/01/25 | 20:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تحالف سائرون، السبت، العمل على إنهاء عمل الشركات الامنية الأمريكية داخل الأراضي العراقية....

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