مسؤولة أممية تدعو كوشنر بتوخي الحذر في اتصال مع بن سلمان

2020/01/25 | 20:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نصحت المسؤولة الأممية، أنييس كالامار، كبير مستشاري الرئاسة الأمريكية جاريد كوشنر بتوخي الحذر في إجراء اتصالات مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، تحسبا لتجسس سعودي محتمل على هاتفه.ودعت كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، في حديث إلى شبكة “CNN” الأمريكية، دعت كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي […]

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