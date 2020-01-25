إتلاف كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية في أسواق مناطق جنوبي الفلوجة

2020/01/25 | 20:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار أعلن مدير إعلام قطاع الفارس العربي في قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار ناظم الحديدي، اليوم السبت، عن إتلاف كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية بحملة تفتيش على الأسواق الشعبية جنوبي مدينة الفلوجة.وقال الحديدي في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “لجان التدقيق والتفتيش في مديرية دائرة صحة الانبار، نفذت حملة على الأسواق […]

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