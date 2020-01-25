رداً على الصدر.. “مليونية” عفوية في العراق

2020/01/25 | 20:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودق ماضي – بغداد بعد انسحاب أتباع زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، من ساحات الاحتجاج في #بغداد ومدن وسط جنوب البلاد، ازدادت أعداد #المتظاهرين في #ساحة_التحرير، فيما تتوافد الأفواج البشرية نحو #الناصرية […]

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