إيهاب توفيق يحيي حفلا بعد وفاة والده بأسبوعين

2020/01/25 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرض المطرب المصري، إيهاب توفيق، لهجوم من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحيائه حفلا غنائيا، مساء الجمعة، في أحد الملاهي الليلة بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد مرور أسبوعين على وفاة والده.ويعد الحفل هو أول ظهور لتوفيق، بعد وفاة والده، في 9 كانون الثاني الجاري إثر حريق اندلع في منزلهما.لكن، أكد مصدر […]

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