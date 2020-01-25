فالنسيا يصعق برشلونة في الدوري الإسباني

2020/01/25 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالنسيا يهزم برشلونة في الجولة 21 من الدوري الإسباني

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