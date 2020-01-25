متظاهرو بابل يقررون قطع الطرق الرئيسية في المحافظة بدءاً من الليلة

2020/01/25 | 20:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد متظاهرو بابل، اليوم السبت، انه سوف يتم قطع الطرق الرئيسية في المحافظة بدءاً من الساعة الـ12 ليلاً.وقال المتظاهرون في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "سوف يتم قطع جميع الطرق الداخلية والخارجية من الساعة 12 ليلاً بعد انتهاء مهلة بابل التي صدرت يوم امس ودخول السيارات سوف يكون فقط للحالات الطارئة والجنازة"، داعين " اهالي بابل التعاون مع الشكر والتقدير".وبينوا ان "الطرق التي سوف يتم قطعها هي : الطريق الدولي، جسر باب الحسين، تقاطع نادر، جسر الثورة، جسر بتة وشارع 80".

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