2020/01/25 | 20:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةحقق فالنسيا الانتصار على برشلونة بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليغا، في معقل الخفافيش "ميستايا".وسجل أهداف فالنسيا، جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وماكسي جوميز في الدقيقة 77.وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مؤقتًا، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

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