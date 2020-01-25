صبي سلمان الخاص جاء (يكحلها عماها)

2020/01/25 | 20:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي المولى اي نظرة موضوعية لمحاولات صبي سلمان الخاص عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عن مهلكة ال سعود في تبرئتها من جرائمها ومفاسدها وموبقاتها تأتي مخيبة ومخالفة لما كان يرغبه ويتمناه ينطبق عليه المثل العراقي المعروف (جاء يكحلها عماها )جاء ينظف وجهها ويجمله زاده قذارة وقبحا وهكذا لا ينال الا اللوم والعتب من قبل […]

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