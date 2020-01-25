استخبارات كتائب حزب الله تشّخص انتهاك الطيران الأميركي للمجال الجوي في كربلاء والنجف وتؤكد استعدادها للرد

2020/01/25 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قالت استخبارات كتائب حزب الله، اليوم السبت، إن القوة الجوية الأميركية انتهكت المجال الجوي للمناطق المقدسة، في محافظة كربلاء وأطراف محافظتي النجف وبغداد.وذكرت استخبارات الكتائب في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “القوة الجوية لجيش العدو الأميركي انتهكت المجال الجوي للمناطق المقدسة في كربلاء وأطراف النجف والمناطق السكنية ببغداد والمحافظات”.وأضاف البيان […]

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