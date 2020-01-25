الحكيم يتصل بنظيره التركي ويواسيه على ضحايا الزلزال

2020/01/25 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اتصل وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، السبت (25 كانون الثاني 2020) بنظيره التركي وواساه على ضحايا الزلزال.

وقال الحكيم، عبر تغريدة على منصة تويتر: "تحدثت مع اخي وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، وعبرت له عن تعازيي على خسائر الأرواح التي دفعها جيراننا الاتراك في الزلزال المدمر"، مضيفا "صلواتنا مع العائلات والشعب التركي".

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت (25 كانون الثاني 2020)، عن الخطوات التي ستتبعها كتلته، بعد التظاهرة المليونية التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وحدث يوم أمس في بغداد، بشأن اخراج القوات الامريكية من العر

بغداد اليوم- بغداد

قالت استخبارات كتائب حزب الله، السبت (25 كانون الثاني 2020)، إن القوة الجوية الأميركية انتهكت المجال الجوي للمناطق المقدسة، في محافظة كربلاء واطراف محافظتي النجف وبغداد.

وذكرت استخبارات الكتائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

بغداد اليوم-بابل

نعت مديرية شرطة محافظة بابل، السبت (25 كانون الثاني 2020) منتسباً توفي خلال مشاركته بتأمين التظاهرات، في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان، أنها "تنعى استشهاد أحد منتسبيها الأبطال، المفوض غسان علي علوان الدليمي، التابع الى

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