أدباء ميسان يحتفون بالناقد  الصكر بمناسبة فوزة بجائزة الإبداع

2020/01/25 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..احتفى أدباء ميسان، بالناقد صادق ناصر الصكر الفائز بجائزة الإبداع الثقافي العراقي للعام ٢٠١٩ وذلك عبر اصبوحة ثقافية، اقيمت اليوم السبت على قاعة ميشا في اتحاد أدباء ميسان.واحتفى المشغل النقدي بالناقد الصكر بمناسبة فوزه عن كتابه الإرهاب والسرد ، حيث قرأت ورقتان نقديتان احدهما للناقد حسن السلمان والأخرى للشاعر رعد زامل.بعدها […]

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