الشرطة يواجه الكهرباء والميناء مع التضامن

2020/01/25 | 20:52 - المصدر: الصباح

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بعداد / احسان المرسومي

تنطلق اليوم الاحد في قاعة نادي دهوك منافسات دور التقاطع لمسابقة الدوري الممتاز بكرة السلة للموسم الحالي 2019 / 2020 والتي تقام بطريقة الذهاب والاياب في مدينتي دهوك وزاخو، اذ يلعب في الرابعة عصرا فريق الشرطة مع الكهرباء، تليها في السادسة مباراة تجمع الميناء مع التضامن ، وتقام يوم غد الاثنين مباراتان الاولى يلتقي فيها النفط مع زاخو تليها مباراة دهوك مع نفط الجنوب، ويواجه الثلاثاء الكهرباء فريق الشرطة ثم يلعب التضامن مع الميناء .



وتستكمل الجولة في زاخو الاربعاء تضيفها قاعة زاخو ، اذ يلعب صاحب الارض مع النفط، بعدها يلتقي نفط الجنوب مع دهوك .

وكانت المنافسات التكميلية للدوري الممتاز التي اقيمت في دهوك وزاخو ، قد اسفرت عن تصدر النفط جدول الترتيب بـ 14 نقطة ، يليه الشرطة في المركز الثاني بـ 12 نقطة ، ثم الميناء ثالثا بنفس الرصيد الا ان فارق النقاط لصالح الشرطة ، وجاء دهوك بالمركز الرابع بـ 10 نقاط ، ثم نفط الجنوب بالمركز الخامس بـ 10 نقاط ايضا وبفارق النقاط ( له وما عليه ) عن دهوك ، وحل التضامن سادسا بـ 9 نقاط ثم الكهرباء سابعا بـ 8 ، واخيرا زاخو بالمركز الاخير بـ 7 نقاط .

وكان اتحاد اللعبة قد قرر خلال اجتماعه مع ممثلي الفرق تغيير لوائح الدوري (للموسم الحالي نتيجة الظروف التي يمر بها البلد ، اذ تم اختيار دهوك وزاخو مكانا لمنافسات المراحل التكميلية ، اذ لعبت الفرق الثمانية المشاركة مع بعضها لتحديد المراكز من 1 – 8 ، بعدها تجري مباريات التقاطع باسلوب الذهاب والاياب ( الاول مع الثامن) ، (الثاني مع السابع) ، (الثالث مع السادس) ، (الرابع مع الخامس) .



لتتاهل اربعة فرق الى دور النصف نهائي الذي يستأنف في شهر اذار المقبل لاتاحة الفرصة للمنتخب الوطني من اجل التحضير للتصفيات الاولية لنهائيات اسيا التي تنطلق خلال شباط المقبل .



يذكر ان مجموعة العراق تضم منتخبات البحرين ولبنان والهند .

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