سعد قيس يثمن استقالة المنظومة الكروية

2020/01/25 | 20:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

ثمن نجم منتخبنا الوطني السابق استقالة الاتحاد المركزي لكرة القدم التي جاءت لانتشال الكرة العراقية من التخبطات والتقاطعات التي تصدرت المشهد الرياضي في الاونة الاخيرة.

وقال الكابتن سعد قيس لـ(الصباح الرياضي): ان الجميع بات يعرف أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد وجميع اعضائه جاءت على خلفية الاخطاء الكبيرة التي رافقت عمل المنظومة الكروية وادت الى تدني واقعنا الكروي.

واضاف ان مايحدث اليوم قد يكون متأخرا بعض الشيء لانه من المفترض ان يحدث منذ زمن بعيد ٫ في مسعى لاحداث ثورة اصلاحية وانتصار على الذات حفاظا على ديمومة الكرة العراقية التي رسم خارطة طريقها نجوم اكفاء ما زالت اسماؤهم محفورة بقلوب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.



وأكد قيس ان تغيير المنظومة الكروية جاء بسبب عدم قدرتها على قيادة كرتنا بجدارة وابتعادها منذ وقت ليس بالقصير عن منصات التتويج، فضلا عن تعثر مسابقة الدوري المحلي وكذلك دوري الفئات العمرية الذي كان معمولا به من قبل، مبينا ان الاخفاقات الكثيرة المتواصلة لمنتخباتنا الوطنية هي من القت بظلالها على ديمومة البيت الكروي وكان لابد من تدخل لاحداث التغيير.

وشدد قيس على ضرورة تواصل كل المخلصين من نجوم الكرة والعاملين في مجال الادارة، لتتضافر جهودهم جميعا وان يتوحدوا من اجل النهوض بكرة القدم العراقية واعادة هيبتها بعيدا عن التفكير بالمصالح والمنافع الخاصة ٫ لافتا الى ان السيناريو المتوقع هو ان يعاد ترتيب البيت الكروي بوجود برنامج واضح وصريح في المرحلة المقبلة..

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