كورونا يهدد اقامة مباراة الوطني امام هونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة

2020/01/25 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة باتت مباراة المنتخب الوطني امام مضيفه هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مهددة باقامتها على ارض الاخير، بسبب انتشار “فايروس كورونا” في دول شرق آسيا.وأعلنت الرئيسة التنفيذية ل‍هونغ كونغ كاري لام، اليوم السبت، حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد […]

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