2020/01/25 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادعضو تحالف الفتح طاهر الدراجي، اليوم السبت، ان بعض الدول كانت الداعم الرئيسي لعصابات الجوكر وحرفت مسار التظاهرات وعمدت الى عمليات تخريب بدعم دولي وقال الدراجي في حديث متلفز لقناة”العهد الفضائية” ان عصابات الجوكر لديها اجندات خاصة سعت الى تنفيذها لكن الشعب العراقي تصدى لهم وبين في حديثه، ” نستبعد حسم موضوع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بتحالف الفتح لـ”العهد “: عصابات الجوكر حرفت مسار التظاهرات وعمدت لعمليات تخريب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بتحالف الفتح لـ”العهد “: عصابات الجوكر حرفت مسار التظاهرات وعمدت لعمليات تخريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).