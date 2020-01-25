2020/01/25 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزّاز يمنح ياس خضر قلادة الإبداع الذهبية وعنق حسين نعمة يتزيّن بها بغداد – ندى شوكت منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز قلادة الابداع الذهبية وما يترتب عليها من امتيازات مادية ومعنوية، للفنان الرائد ياس خضر تكريما لمسيرته الفنية لاكثر من خمسة عقود واصفا اياه بـ(صوت الارض وشجن الغناء العراقي).واكد البزاز (ان […]

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