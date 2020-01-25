2020/01/25 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحراك الشعبي يستعيد زخمه ويحبط محاولات فض الإعتصامات بالقوة ناشطون لـ (الزمان) : لا رجعة عن المطالب وندعو لتدخل أممي لإيقاف الإنتهاكات بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) استعاد الحراك الشعبي زخمه بعد دعوات اطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاجهاض محاولات فض الاعتصامات بالقوة وحرق خيم المحتجين في بغداد والمحافظات بعد انسحاب […]

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