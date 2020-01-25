2020/01/25 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يعرب عن قلقه من عودة داعش وتهديد المناطق الأمنة اربيل – فريد حسن اعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عن قلقه من عودة داعش واستعادة قوته لتهديد بعض المناطق الامنة في العراق .وقال بيان امس ان (البارزاني ووزير الدفاع نجاح الشمري بحثا الاوضاع الامنية والسياسية وأحدث التطورات على الساحة العراقية)، واعرب البارزاني […]

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