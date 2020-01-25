2020/01/25 | 20:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت مباراة المنتخب الوطني امام مضيفه هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مهددة باقامتها على ارض الاخير، بسبب انتشار “فايروس كورونا” في دول شرق آسيا.وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، اليوم السبت، حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيروس “كورونا” يهدد اقامة مباراة العراق امام هونغ كونغ وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس “كورونا” يهدد اقامة مباراة العراق امام هونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس “كورونا” يهدد اقامة مباراة العراق امام هونغ كونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).