2020/01/25 | 20:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مني فريق برشلونة بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه فالنسيا (2-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب “ميستايا”، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم فريق فالنسيا “الخفافيش” بهدف جاء بـ “نيران صديقة” سجله المدافع جوردي ألبا، في الدقيقة 48، خطأ في مرماه بعد تسديدة قوية ارتطمت الكرة به ودخلت الشباك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالنسيا يهزم برشلونة في أول هزيمة تحت قيادة سيتين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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